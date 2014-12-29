东芝社长称考虑在海外设立晶片厂

路透东京12月26日 - 东芝(6502.T)社长田中久雄周五表示，将在4月起的下个会计年度中决定在何处兴建额外的记忆体晶片厂，并将考虑海外设厂地点。

田中久雄在接受路透专访时表示，需求大过于产能，东芝必须扩大生产。东芝在不到四个月前才在四日市成立NAND型快闪记忆体晶片厂。

NAND型快闪记忆体晶片主要用于智能手机和其他电子产品。

“三星已在中国西安设厂，Hynix在当地也有设厂，”田中久雄表示。

在被问到中国是否将是最佳的海外设厂地点时，他表示，“三星在美国也有设厂。”

他称，东芝的目标是新厂在2017年左右开始投产。其并称，国内地点也是个选项。(完)

(编译 戴素萍 审校 龚芳)

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