东芝社长称考虑在海外设立晶片厂

日本3月出口增速创逾两年来最快 贸易摩擦担忧令前景蒙尘
路透东京4月20日 - 日本3月出口增长速度为逾两年来最快，汽车零配件和钢铁出口增长，显示海外需求增加，这有助于提振日本缓慢的经济增长。
路透东京12月26日 - 东芝(6502.T)社长田中久雄周五表示，将在4月起的下个会计年度中决定在何处兴建额外的记忆体晶片厂，并将考虑海外设厂地点。
田中久雄在接受路透专访时表示，需求大过于产能，东芝必须扩大生产。东芝在不到四个月前才在四日市成立NAND型快闪记忆体晶片厂。
NAND型快闪记忆体晶片主要用于智能手机和其他电子产品。
“三星已在中国西安设厂，Hynix在当地也有设厂，”田中久雄表示。
在被问到中国是否将是最佳的海外设厂地点时，他表示，“三星在美国也有设厂。”
他称，东芝的目标是新厂在2017年左右开始投产。其并称，国内地点也是个选项。(完)
(编译 戴素萍 审校 龚芳)
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