东芝考虑剥离存储晶片业务--日本经济新闻

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透12月24日 - 据日本经济新闻报道，东芝正在考虑剥离其主要的存储晶片业务以便通过首次公开发行(IPO)筹集资金，用于资本投资。
“除了推进剥离工作之外，我们别无选择，”据报道，东芝会长室町正志如是说。
室町正志暗示，东芝希望在明年3月底之前敲定有关个人电脑和白色产品方面的整合交易。
消息来源：s.nikkei.com/1MyhbgL (完)
(编译 孙国玉；审校 戴素萍)
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。