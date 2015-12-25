版本:
中国
国际财经 | 2015年 12月 25日 星期五 08:52 BJT

东芝考虑剥离存储晶片业务--日本经济新闻

路透12月24日 - 据日本经济新闻报道，东芝正在考虑剥离其主要的存储晶片业务以便通过首次公开发行(IPO)筹集资金，用于资本投资。

“除了推进剥离工作之外，我们别无选择，”据报道，东芝会长室町正志如是说。

室町正志暗示，东芝希望在明年3月底之前敲定有关个人电脑和白色产品方面的整合交易。

消息来源：s.nikkei.com/1MyhbgL (完)

(编译 孙国玉；审校　戴素萍)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐