东芝选定日本政府牵头的财团为芯片业务优先竞购方

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透东京6月21日 - 东芝(6502.T)表示，其董事会已选择了由日本政府牵头的财团为其闪存芯片业务的优先竞购方。
该财团成员包括一只政府支持的基金、日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行和美国私募股权公司贝恩资本。
知情人士已表示，韩国芯片公司SK海力士(000660.KS)及三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)的核心银行部门将提供融资。
东芝表示，希望在6月28日前达成最终协议，当天东芝将召开年度股东大会。(完)
(编译 王洋/艾茂林; 审校 高琦/张涛)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。