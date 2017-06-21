东芝选定日本政府牵头的财团为芯片业务优先竞购方

路透东京6月21日 - 东芝(6502.T)表示，其董事会已选择了由日本政府牵头的财团为其闪存芯片业务的优先竞购方。

该财团成员包括一只政府支持的基金、日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行和美国私募股权公司贝恩资本。

知情人士已表示，韩国芯片公司SK海力士(000660.KS)及三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)的核心银行部门将提供融资。

东芝表示，希望在6月28日前达成最终协议，当天东芝将召开年度股东大会。(完)