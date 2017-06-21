东芝晶片部门将决定由日本政府牵头财团出线收购--NHK

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透东京6月20日 - 日本放送协会(NHK)周二报道称，东芝(6502.T)半导体事业的出售案，将选中由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业及资金团队收购。
消息人士先前向路透表示，这个团队成员包括由国家支持的日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行、美国私募股权公司贝恩资本。
消息人士称，根据这个财团的提案，韩国晶片大厂SK海力士(000660.KS)及三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)的核心银行事业，将提供融资。
NHK指出，东芝已进入选择这个团队作为优先竞购者的最后阶段。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。