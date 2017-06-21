东芝晶片部门将决定由日本政府牵头财团出线收购--NHK

路透东京6月20日 - 日本放送协会(NHK)周二报道称，东芝(6502.T)半导体事业的出售案，将选中由日本政府牵头的日本、美国、韩国企业及资金团队收购。

消息人士先前向路透表示，这个团队成员包括由国家支持的日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行、美国私募股权公司贝恩资本。

消息人士称，根据这个财团的提案，韩国晶片大厂SK海力士(000660.KS)及三菱日联金融集团(MUFG)(8306.T)的核心银行事业，将提供融资。

NHK指出，东芝已进入选择这个团队作为优先竞购者的最后阶段。(完)