东芝称考虑出售忆体晶片业务的多数股权

路透东京2月24日 - 东芝(6502.T)周五表示，考虑出售记忆体晶片业务的多数股权，以填补因美国核电业务减记63亿美元所留下的窟窿。

处于艰难境地的东芝在一份监管文件中称，“计划在2017财年初做出最后决定”。2017财年从4月开始。

一位知情人士本周稍早对路透表示，东芝将在2月底之前确定出售条款，在3月进行首轮招标，并计划在5月底之前选择一家或数家优先竞购方。

另一位消息人士称，东芝希望筹集至少1万亿日圆(88亿美元)，为应对新的财务问题建立缓冲，目前已经接到一些投资基金、芯片厂商和客户企业的收购意向。(完)