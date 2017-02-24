东芝称考虑出售忆体晶片业务的多数股权

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月24日 - 东芝(6502.T)周五表示，考虑出售记忆体晶片业务的多数股权，以填补因美国核电业务减记63亿美元所留下的窟窿。
处于艰难境地的东芝在一份监管文件中称，“计划在2017财年初做出最后决定”。2017财年从4月开始。
一位知情人士本周稍早对路透表示，东芝将在2月底之前确定出售条款，在3月进行首轮招标，并计划在5月底之前选择一家或数家优先竞购方。
另一位消息人士称，东芝希望筹集至少1万亿日圆(88亿美元)，为应对新的财务问题建立缓冲，目前已经接到一些投资基金、芯片厂商和客户企业的收购意向。(完)
(编译 王洋; 审校 艾茂林/徐文焰)
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路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。