焦点：东芝股价跌逾8% 料将出售芯片业务更多股权以筹资应急

图为2013年6月资料图片，显示日本横浜市一家电子产品店铺里的东芝logo。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京2月15日 - 日本东芝(6502.T)股价周三继续大跌，此前该公司宣布旗下美国核电事业将减记63亿美元，并可能出售旗下重要快闪记忆体(闪存)芯片(晶片)(NAND)业务的多数股权，筹集到亟需的资金以维持业务。

面对3月27日大限，东芝社长兼CEO纲川智表示，他将考虑出售多数甚至是全部的该芯片业务，一改此前仅将出售约20%股权的立场。

这一转变引发投资者质疑，失去对芯片关键业务的控制权，东芝是否还有长期未来可言；而且也很可能会激发对这一全球第二大NAND业务感兴趣的竞标者蜂拥而来。东芝NAND业务全球排名仅次于三星电子(005930.KS)。

“通常一家公司的重振计划会保留最具竞争力的业务，只出售不良业务，”乐天证券首席策略师Masayuki Kubota称。

“而东芝的这一重振计划却不会给它的未来带来希望，”他说。

一名直接知情的消息人士称，台湾富士康(2317.TW)就在竞购芯片业务少数股权的企业和基金之列；因未获授权与媒体通话，该消息人士要求匿名。

未能立即联系到富士康高管置评。

此前有消息人士称，其他竞购方还包括SK海力士(000660.KS)、美光(Micron Technology) (MU.O)和私募股权公司贝恩资本(Bain Capital)。

东芝对出售更多芯片业务显示了新的开放态度，此前这家本就深陷困境的综合企业未能在周二按期公布财报，称需要更多时间调查西屋核电事业的问题。预计将减计的60亿美元亦将消蚀股东权益。

东芝获准延期在3月14日之前提交经过审计的数据，但若仍未能在这一日期之后的八个工作日内提交，东芝或将面临退市的风险。

东芝周三将与债权银行碰头，以寻求他们的理解和支持。

据金融消息人士告诉路透，截止9月底东芝的贷款额约为8,000亿日圆(70亿美元)。东芝最大的债权人为三井住友银行(8316.T)与瑞穗银行(8411.T)。

据知情人士称，虽然这两家银行和日本政策投资银行目前为止均表达对东芝的支持，但其他债权人在进一步鼎力相助之前还需要看到更多有说服力的措施。

东芝股价周三收低8.75%。市值缩水至约8,277亿日圆，不到去年12月中时的一半。而在差不多10年前时，东芝市值接近5万亿日圆。(完)