西部数据向加州法院申请禁令 阻止东芝出售芯片业务

路透东京6月15日 - 美国西部数据(WDC.O)已经向法院提出禁令申请，阻止东芝(6502.T)在未获其同意情况下出售芯片业务的行为，这一举动可能让东芝的招标陷入混乱。

西部数据与东芝共同经营后者一家重要的芯片厂。据消息人士透露，日本政府牵头成立了一个收购东芝芯片业务的财团，但西部数据不在其中。

东芝“企图绕开我们合同约定的权利，让我们别无选择，只能采取这样的行动，”西部数据首席执行官Steve Milligan在声明中称。

“如果不加制止，东芝可能会采取明显侵犯这些权利的做法，”他说。

西部数据已向加州高等法院提出诉讼，寻求法院签发禁令，一直到其针对东芝的仲裁案被听取。另一位消息人士称，这关系到东芝、日本政府和其它利益相关者会如何处理招标流程。

这位消息人士还表示，西部数据已经在周三提交了修改后的报价，满足东芝对交易确定性和价格的要求，但未收到后者的积极回复。东芝要求的价格至少是2万亿日圆(180亿美元)。

由于招标协商的敏感性，消息人士拒绝透露身份。

熟悉情况的第三位消息人士表示，西部数据希望法院能在7月中旬以前就其申请的禁令做出判决，而仲裁案通常要16-24个月方能解决。(完)