日本一政府支持基金可能买入东芝芯片业务少数股权--消息

路透东京3月15日 - 知情消息人士称，日本一支有政府背景的基金可能投资东芝(6502.T)的记忆体芯片业务部门，买入其少数股权。此举将有助政府防止东芝将股权出售给威胁到国家安全的竞购方。

但有关潜在投资的讨论还处在非常初级的阶段，可能不会有进一步的进展，因为政府内部有人担心这可能被视为用公共资金救助一家企业。

消息人士称，若该基金--产业革新机构(INCJ)与一家竞购方联手，则有望获得重大优势，因其代表政府的认可。因未被授权谈论此事，消息人士拒绝透露姓名。

知情人士此前曾称，尖端芯片是机器人、人工智能及互联设备的核心，政府担心关键技术会被转移到中国。

他们还称，政府可能在必要时利用日本外汇和外贸法控制招标。

日本经济产业大臣世耕弘成曾表示，经济产业省没有救援东芝的计划。经济产业省监管产业革新机构。产业革新机构的一位发言人周三称，该基金不会对揣测置评。

东芝称公司不会对出售过程的具体情况发表评论。不过，东芝社长兼CEO纲川智周二表示，在做决定时将把国家安全纳入考量。

另一个直接了解情况的消息人士称，有政府支持的日本政策投资银行(DBJ)将乐于提供支持。但目前尚不清楚以何种方式提供帮助。

该银行的发言人对此事不予置评。

消息人士指出，潜在竞购者包括：与东芝合作经营一家日本芯片厂的西部数据(WD) (WDC.O)、业内竞争对手美光(Micron Technology) (MU.O)和SK海力士(000660.KS)。此外，台湾的台积电 (2330.TW)和鸿海(2317.TW)以及贝恩资本(Bain Capital)等金融投资者也有意购买东芝芯片业务。(完)