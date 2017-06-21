日本政府所牵头财团被选定为收购东芝芯片业务优先竞购方

资料图片：2012年7月，东京，一块集成电路版上印刷的东芝公司logo。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透东京6月21日 - 东芝(6502.T)周三称，其董事会已选择一个由日本政府牵头的财团为其闪存芯片业务的优先竞购方。

该财团成员包括政府支持的基金--日本产业革新机构(INCJ)、日本政策投资银行(DBJ)和美国私募股权公司贝恩资本。

韩国芯片制造商SK海力士(000660.KS)及三菱日联金融集团(MUFG) (8306.T)核心银行部门正在商谈提供融资事宜。

东芝表示，希望在6月28日举行年度股东大会之前达成最终协议，同时希望在明年3月底前完成交易。

该公司在声明中称，在作出决定时已将技术转让、国内员工就业保障以及获得监管批准的前景等因素考虑在内。

该银团一直被视作最强有力的竞购方之一，因为它将自动获得日本政府的批准。消息人士称，该财团的出价将高于东芝设定的下线2万亿(兆)日圆。

东芝急于出售芯片部门，以填补旗下已破产的核部门西屋电气的巨额成本超支，并摆脱股东权益为负的局面。股东权益为负可能导致该公司退市。东芝芯片部门为全球第二大NAND记忆体芯片生产商。

但一些消息人士称，东芝目前同西部数据(WDC.O)的官司纠纷可能阻碍此次出售，因政府牵头的财团已告知东芝，要想获得投资需先解决这一纠纷。

美国西部数据已经向法院提出禁令申请，阻止东芝在未获其同意情况下出售芯片业务的行为。

消息人士表示，西部数据希望法院能在7月中旬以前就其申请的禁令做出判决。(完)