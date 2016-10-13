外国投资者就会计丑闻一事向东芝索赔167亿日圆

路透东京10月13日 - 日本东芝(6502.T)周四表示，一批投资者针对虚报利润一事起诉该公司，提出167亿日圆(1.6229亿美元)的赔偿要求。这是迄今以来会计丑闻引发的最大规模单宗索赔案。

东芝称，以外国机构为主的45家投资者向东京地方法院提起诉讼。东芝于周三接到有关此事的通知。

公司表示，此前还有另外15宗诉讼案，共计索赔153亿日圆，因公司去年涉及金额13亿美元的会计丑闻导致投资者蒙受损失。

日本信托银行(Japan Trustee Services Bank)在8月起诉东芝，索赔120亿日圆。

东芝去年承认，在回溯至2008年的财报中虚增利润。(完)