外国投资者就会计丑闻一事向东芝索赔167亿日圆

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京10月13日 - 日本东芝(6502.T)周四表示，一批投资者针对虚报利润一事起诉该公司，提出167亿日圆(1.6229亿美元)的赔偿要求。这是迄今以来会计丑闻引发的最大规模单宗索赔案。
东芝称，以外国机构为主的45家投资者向东京地方法院提起诉讼。东芝于周三接到有关此事的通知。
公司表示，此前还有另外15宗诉讼案，共计索赔153亿日圆，因公司去年涉及金额13亿美元的会计丑闻导致投资者蒙受损失。
日本信托银行(Japan Trustee Services Bank)在8月起诉东芝，索赔120亿日圆。
东芝去年承认，在回溯至2008年的财报中虚增利润。(完)
(编译 郑茵 审校 王兴亚)
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