东芝称申请再取得25亿美元信用额度 以支持大规模重组（更新版）

亚股和美元下跌 特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透东京12月29日 - 日本消费电子公司东芝(6502.T)表示，打算申请在1月底前再获得3,000亿日圆(24.9亿美元)信用额度，用于支持大规模的重组。该公司正因13亿美元的会计丑闻备受困扰。
东芝的一位发言人周二表示，公司可能接触其贷款人，寻求新的信用额度。日本经济新闻稍早报导称，东芝可能向银行寻求帮助，包括瑞穗银行和三井住友银行。
东芝9月时获得4,000亿日圆的信用额度，申请获得新信用额度将获得更大范围的安全网；公司此前夸大2009年3月止财年以来的获利，目前正寻求从这一丑闻中恢复元气。
评级机构穆迪最近将东芝的信用评级降至垃圾级别，东京证交所也将东芝放入特殊“观察”名单，观察公司能否改善内部控管。这些都提高了东芝通过发行债券和新股融资的难度。
东芝上周表示，将在消费电子部门裁减6,800个岗位，将业务重心聚焦芯片(晶片)和核能源方面；加上之前宣布的裁员计划，总裁员人数已超过了1万人。东芝还预计本财年将录得净亏损。
0425GMT，东芝股价涨逾2%至230.7日圆，日经指数.N225上涨0.5%。(完)
(编译 汪红英；审校 龚芳)
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路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。