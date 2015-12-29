东芝称申请再取得25亿美元信用额度 以支持大规模重组（更新版）

路透东京12月29日 - 日本消费电子公司东芝(6502.T)表示，打算申请在1月底前再获得3,000亿日圆(24.9亿美元)信用额度，用于支持大规模的重组。该公司正因13亿美元的会计丑闻备受困扰。

东芝的一位发言人周二表示，公司可能接触其贷款人，寻求新的信用额度。日本经济新闻稍早报导称，东芝可能向银行寻求帮助，包括瑞穗银行和三井住友银行。

东芝9月时获得4,000亿日圆的信用额度，申请获得新信用额度将获得更大范围的安全网；公司此前夸大2009年3月止财年以来的获利，目前正寻求从这一丑闻中恢复元气。

评级机构穆迪最近将东芝的信用评级降至垃圾级别，东京证交所也将东芝放入特殊“观察”名单，观察公司能否改善内部控管。这些都提高了东芝通过发行债券和新股融资的难度。

东芝上周表示，将在消费电子部门裁减6,800个岗位，将业务重心聚焦芯片(晶片)和核能源方面；加上之前宣布的裁员计划，总裁员人数已超过了1万人。东芝还预计本财年将录得净亏损。

0425GMT，东芝股价涨逾2%至230.7日圆，日经指数.N225上涨0.5%。(完)