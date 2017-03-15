东芝危机愈演愈烈股价挫跌 西屋前途未卜

路透东京3月15日 - 日本东芝(6502.T)股价周三早盘挫跌，此前该公司称将考虑出售美国核电事业西屋(Westinghouse)，但未明确表示是否会按照美国破产法第11章为西屋申请破产保护。申请破产保护可以遏止损失。

东芝周二没有提交审计后的第三季财报，还宣布扩大对西屋问题的调查，令外界普遍感到失望，东京证券交易所(TSE)已自动将东芝列入观察名单。

在2015年会计丑闻后，东芝历时一年半仍未能消除对于其内部管控的疑虑，交易所因而自动将其列入观察名单，此举令东芝退市的风险增大。

市场参与者称，东京证券交易所的动作意味着对于机构投资者而言，东芝如今是“不能触碰”的股票。基于合规原因，此类投资者不能投资这档股票。

如果交易所对东芝周三提交的内部控管报告不满意，东芝可能会下市。该报告必须说明自2015年以来这段时间的内部控管情况。

“该报告将不会有关于西屋的关键细节。东芝已经二度延后提交季度财报，而且若没有完整的报告，交易所不太可能感到满意，”Dalton Capital Japan资深基金经理Fumio Matsumoto表示。

东芝社长兼CEO纲川智周二回避了关于西屋可能申请破产保护的问题，只说会有多种选项。消息人士表示，该公司已聘用破产律师以做为研议措施。

东芝股价早盘下跌7.32%。自12月以来股价已挫跌逾半，公司市值大减至74亿美元。

知情消息人士表示，东芝将在周三稍晚与债权银行会面，说明目前的情况。(完)