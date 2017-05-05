东芝回绝日立/CVC对兰吉尔的出价--消息人士

路透伦敦/法兰克福5月4日 - 知情人表示，东芝(6502.T)回绝了对旗下瑞士智能电表集团兰吉尔(Landis+Gyr)的优先出价，希望能在竞标中卖出更高的价格。银行业已经开始准备为竞价收购提供约10亿美元融资。

消息人士表示，收购集团CVC和日本工业集团日立(6501.T)在数周前提出以近20亿美元收购兰吉尔，另一家私募股权集团亦在今年稍早出价，但双双遭到拒绝。

消息人士并称，东芝在5月22日截止日期前等候初步报价，预计包括安宏、AEA、BC Partners、贝恩、黑石集团、凯雷、Cinven、CD&R、Onex及Triton在内的财团均将出价。

CVC不予置评；亦未能联系到日立置评。其他出价者或是不予置评，或者无法立即做出评论。

东芝表示，其正在考虑其它战略选项，包括将兰吉尔上市，并称目前一切都未定案。

消息人士称，约10亿美元的融资，大概相当于兰吉尔约2亿美元的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的5-6倍。

消息人士称，这些融资将以美元和欧元计价，且可能以杠杆贷款或高收益债券的形式进行。

智能电表制造商已经历了一波并购。CVC正在出售德国能源计量服务公司Ista，估价可达40亿欧元，今年晚些时候德国能源计量公司Techem的出售事宜也可能摆上台面。

东芝2011年以23亿美元与日本产业革新机构(INCJ)一道收购了兰吉尔。东芝在兰吉尔持股60%，INCJ持有剩余的40%股份。

兰吉尔拥有逾5,700名员工，业务遍布30多个国家。(完)