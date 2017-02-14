东芝称已提交延期公布财报的申请 将调查西屋内控问题

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京2月14日 - 东芝称已经向监管当局请求把财报公布时间推迟一个月，这其中包括对美国核业务的减记情况。与此同时其正在调查旗下美国西屋公司的内部控制情况。
东芝在一份声明中称，对于西屋从Chicago Bridge & Iron (CBI.N)收购核电建设公司的过程中，管理层对资产和负债的估值施加不当影响的指控，公司需要加以调查。
东芝原本要在周二公布季报，但目前表示希望延期，若得到批准则需要在3月14日之前予以公布。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。