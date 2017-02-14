东芝称已提交延期公布财报的申请 将调查西屋内控问题

路透东京2月14日 - 东芝称已经向监管当局请求把财报公布时间推迟一个月，这其中包括对美国核业务的减记情况。与此同时其正在调查旗下美国西屋公司的内部控制情况。

东芝在一份声明中称，对于西屋从Chicago Bridge & Iron (CBI.N)收购核电建设公司的过程中，管理层对资产和负债的估值施加不当影响的指控，公司需要加以调查。

东芝原本要在周二公布季报，但目前表示希望延期，若得到批准则需要在3月14日之前予以公布。(完)