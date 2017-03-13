东芝称关于其考虑出售TOSHIBA TEC股份的消息不实

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京3月13日 - 东芝(6502.T)周一表示，有关其考虑出售Toshiba Tec Corp (6588.T)股份的消息不实。
日本经济新闻此前报导称，东芝考虑出售所持收银系统生产商Toshiba Tec的股份，以弥补63亿美元美国核电部门的资产减计。
该报称，东芝已选定一家咨询公司帮助它为Toshiba Tec寻找买家。日经表示，东芝如果出售所持的全部50.02%股份，金额可能在1,000亿日圆(8.7亿美元)左右。 (完)
(编译 张涛；审校 戴素萍)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。