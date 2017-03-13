东芝称关于其考虑出售TOSHIBA TEC股份的消息不实

路透东京3月13日 - 东芝(6502.T)周一表示，有关其考虑出售Toshiba Tec Corp (6588.T)股份的消息不实。

日本经济新闻此前报导称，东芝考虑出售所持收银系统生产商Toshiba Tec的股份，以弥补63亿美元美国核电部门的资产减计。

该报称，东芝已选定一家咨询公司帮助它为Toshiba Tec寻找买家。日经表示，东芝如果出售所持的全部50.02%股份，金额可能在1,000亿日圆(8.7亿美元)左右。 (完)