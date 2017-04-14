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国际财经 | 2017年 4月 14日 星期五 08:53 BJT

东芝否认暂停芯片业务出售进程的报导 盘初股价重挫逾8%

路透东京4月14日 - 东芝(6502.T)周五对彭博的一篇报导予以否认，该报导称东芝已经暂停所有关于出售存储芯片业务的会议以及决定、以化解一家行业合作伙伴担忧。

“东芝已经暂停芯片业务出售进程的报导不实，”东芝发言人告诉路透。

东芝股价盘初重挫逾8%。(完)

(编译 孙国玉；审校 王丽鑫)

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