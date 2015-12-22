穆迪将东芝评级降至垃圾级别

路透东京12月22日 - 评级机构穆迪周二表示，将日本东芝(6502.T)的信用评级降至垃圾级别。东芝被13亿美元的会计丑闻缠身，预测本财年净亏将创下纪录高位，并宣布裁员。

穆迪将东芝长期优先无担保债券评级由Baa3降至投机等级Ba2，并表示将东芝列入可能进一步降评的复评名单。

“评级下调是受到东芝的结构性改革方案宣布和2016年3月31日止财年的财测影响，”穆迪资深分析师Masako Kuwahara在声明中称。

“鉴于其重组成本将高于我们此前的预期，我们预计东芝的杠杆水平未来很长一段时间将保持在高位，此外我们预计即便重组之后，公司各项业务盈利改善也将会非常缓慢。”

东芝8月曾披露，公司在回溯至2008会计年度的时间内，虚报获利13亿美元。

该公司周一称，将在消费电子产品业务领域裁撤约6,800个职位，实现精简瘦身，将业务重心聚焦芯片(晶片)和核能源方面。此前该公司爆发了规模达13亿美元的会计丑闻。(完)