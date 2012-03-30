东芝将参与对救助尔必达竞标--日经

社交软件公司Snap周三将为IPO定价 目标筹资30亿美元
路透3月1日 - 热门即时通讯应用程序Snapchat的母公司Snap Inc，将在美股周三收盘后为其首次公开发行(IPO)定价，这将是中国电子商务巨头阿里巴巴2014年上市案以来最受期待的科技企业IPO。
路透3月30日电---日本经济新闻报导,日本东芝 6502.T 已决定参与对救助尔必达记忆体 6665.T 的竞标大战,即将与美光 MU.O 展开争夺.
报导称,东芝可能从政府支持的日本企业再生支援机构(ETIC)寻求财务支援.
日经称,尔必达记忆体很快将停止接受第一轮竞价申请.在4月底结束第二轮竞价後,於5月初挑选一个援助方.
报导指出,尽管英特尔 INTC.O 等其他公司也可能参与争夺,但东京和美光可能在竞争中领先.(完)
--编译 徐文焰;审校 郑茵
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