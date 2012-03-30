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国际财经 | 2012年 3月 30日 星期五 08:25 BJT

东芝将参与对救助尔必达竞标--日经

路透3月30日电---日本经济新闻报导,日本东芝 6502.T 已决定参与对救助尔必达记忆体 6665.T 的竞标大战,即将与美光 MU.O 展开争夺.

报导称,东芝可能从政府支持的日本企业再生支援机构(ETIC)寻求财务支援.

日经称,尔必达记忆体很快将停止接受第一轮竞价申请.在4月底结束第二轮竞价後,於5月初挑选一个援助方.

报导指出,尽管英特尔 INTC.O 等其他公司也可能参与争夺,但东京和美光可能在竞争中领先.(完)

--编译 徐文焰;审校 郑茵

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