东芝估计上一财年亏损大于预期 归咎西屋电气及法律诉讼

路透东京6月23日 - 日本东芝(6502.T)周五称，估计截至3月财年的亏损要大于此前预期，这归咎于13亿美元会计丑闻相关潜在法律赔偿，以及现已破产的美国核业务西屋电气相关负债的增长。

该公司称，估计上一财年净亏损9,952亿日圆(89.5亿美元)，此前的预估为净亏9,500亿日圆。

并称截至3月底财年的股东权益可能为负5,816亿日圆，此前预估为负5,400亿日圆。

还表示已获监管机构批准延迟递交年报。新截止日期为8月10日。(完)