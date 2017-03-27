日本东芝旗下西屋电气周二申请破产是个理想选择--消息（更新版2）

(新增消息人士评论)

路透东京3月27日 - 据直接了解情况的消息人士透露，东芝(6502.T)旗下的美国西屋电气最早可能周二申请破产保护，希望在财年结束之前控制损失。

但申请破产程序复杂，涉及到美国和日本两国政府，本周是否能申请成功还不得而知。

另有知情消息人士上周五表示，东芝已通知其主要关系银行，计划让旗下美国核业务西屋电气在3月31日申请破产。

“3月28日申请破产是一个方案。这样的想法是，如果申请成功，那么结果很好，但是否进展顺利则是另外一个问题，”该消息人士称。

消息人士拒绝具名，因为他们未获授权公开谈论此事。东芝重申了此前的声明，即目前评论潜在破产可能还为时过早。

东芝在周四的股东大会表示，将寻求股东对于出售芯片业务的批准。

虽然西屋申请破产的请求将由在美国的西屋董事会提出，并不需要东芝股东加以批准，但若是能在股东大会同一天、或者直接在前后相近的时间段里提出破产请求，将加大激发股东愤怒情绪的可能性。

鉴于此，东芝的主要关系银行更希望破产请求别在股东大会之前发出，一位知情财务消息人士如此说道。

消息人士还表示，西屋根据破产法第11章申请破产将令该业务相关支出增加，从之前公开估计的7,125亿日圆增至1万亿日圆。

日本经济新闻周一报导，东芝已经寻求韩国电力(KEPCO)(015760.KS)对西屋破产重组案的支持。

韩国电力发言人称，尚未收到任何请求。（完）