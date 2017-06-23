东芝向监管机构申请将提交财报时间延长逾一个月

德国央行总裁称ECB快到考虑退出刺激政策的时候--报载
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透东京6月23日 - 东芝(6502.T)周五称，已向监管机构申请将提交年度财报的时间延长逾一个月，因其尚未获得审计机构的批准。
东芝本想在6月30日的法定最后期限前提交财报。但该公司目前表示希望延长到8月10日，部分原因是涉及目前已破产的西屋电气的会计调查延长。
东芝称，预计到7月底会完成年度财报的所有必要会计程序。
在未获延长的情况下，若在6月底的最后期限前未能提交财报，东芝的上市地位恐会面临进一步的危险。
由于未能消除外界在2015年会计丑闻后对其内部控制的疑虑，东芝自3月中旬以来已被列入到东京证交所的监督名单中。
即便东芝在延长后的截止期限前提交了财报，该公司仍需在明年3月底前摆脱股东权益为负的情况，才能保住上市地位。(完)
(编译 侯雪苹；审校 王颖)
路透法兰克福6月25日 - 德国央行总裁魏德曼对德国周日世界报表示，现在或许已经接近欧洲央行(ECB)开始讨论结束刺激政策的时候了，因为经济增长和通胀均向正确的方向靠拢。
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。
路透6月23日 - 美国评级机构穆迪在欧元区政府延长对希腊的信贷援助之后，将该国长期发行人评级从'Caa3'上调至'Caa2'。