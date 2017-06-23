东芝向监管机构申请将提交财报时间延长逾一个月

路透东京6月23日 - 东芝(6502.T)周五称，已向监管机构申请将提交年度财报的时间延长逾一个月，因其尚未获得审计机构的批准。

东芝本想在6月30日的法定最后期限前提交财报。但该公司目前表示希望延长到8月10日，部分原因是涉及目前已破产的西屋电气的会计调查延长。

东芝称，预计到7月底会完成年度财报的所有必要会计程序。

在未获延长的情况下，若在6月底的最后期限前未能提交财报，东芝的上市地位恐会面临进一步的危险。

由于未能消除外界在2015年会计丑闻后对其内部控制的疑虑，东芝自3月中旬以来已被列入到东京证交所的监督名单中。

即便东芝在延长后的截止期限前提交了财报，该公司仍需在明年3月底前摆脱股东权益为负的情况，才能保住上市地位。(完)