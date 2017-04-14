为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海(2317.TW)针对竞购东芝(6502.T)芯片部门计划，已要求软银(9984.T)提供合作。
报导称，鸿海预料将要求软银协助拉拢与日系银行的关系。
报导称，鸿海也可能与苹果(AAPL.O)合作竞购。稍早日本放送协会(NHK)亦作出类似报导。(完)
(编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。