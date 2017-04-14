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国际财经 | 2017年 4月 14日 星期五 13:51 BJT

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经

路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海(2317.TW)针对竞购东芝(6502.T)芯片部门计划，已要求软银(9984.T)提供合作。

报导称，鸿海预料将要求软银协助拉拢与日系银行的关系。

报导称，鸿海也可能与苹果(AAPL.O)合作竞购。稍早日本放送协会(NHK)亦作出类似报导。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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