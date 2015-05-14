东芝称可能减记之前三个财年营业获利至少500亿日圆（更新版）

(新增背景及股价表现)

路透东京5月14日 - 日本工业巨头东芝(6502.T)警告称，有可能减记截至2014年3月三个财年的已公布营业利润，减记总额至少为500亿日圆(4.1943亿美元)，此前东芝对会计违规操作进行了内部调查。

这项周三晚间发布的声明安抚了投资者担心调查可能牵扯出重大丑闻的忧虑，东芝股价因此上涨了逾5%，该公司的美国存托凭证(ADR)昨晚飙涨了12%。

东芝表示，上述利润减记前景是基于公司内部调查，该调查是于4月初启动的。该公司正在筹组第三方委员会，公司警告称第三方调查可能会得出不同结论。

这是东芝不到两年内第二次调查会计规范问题，导致该公司推迟公布季度财报并取消年终派息。

东芝此前表示，内部调查发现，有些基础设施项目的建设成本被低报，建筑工程相关亏损也未予足额认列。

受此次扩大调查影响，东芝称将推迟至6月或更晚才能公布最新财年财报。该公司通常是在5月初之前公布财报。(完)

(编译 王颖；审校 龚芳)

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