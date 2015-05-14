东芝称可能减记之前三个会计年度的获利

日本东芝警告称，它有可能减记截至2014年3月的三个财年的已公布营业利润，减记总额至少为500亿日圆(4.1943亿美元)，此前东芝对会计违规操作进行了调查。这项周三晚间发布的声明安抚了投资者担心调查可能牵扯出重大丑闻的忧虑，东芝的美国存托凭证(ADR)昨晚因此上涨12%。路透