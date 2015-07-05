东芝或因会计操作错误 须把过去获利下修逾8亿美元--消息

路透东京7月4日 - 一名熟悉情况的消息人士周六表示，日本东芝(6502.T)可能需把过去的获利下修超过1,000亿日圆(8.14亿美元)，比先前的估计高出一倍有余，因为对该公司以往会计操作的调查发现存在更多违规情况。

日本经济新闻周六稍早报导称，最新发现的与电脑零部件采购有关的错误，可能迫使东芝把获利下修1,500亿日圆左右。

东芝在声明中表示，由于调查还在进行当中，暂时没有消息披露。

该公司还不能结算截止3月底的会计年度账目，一个第三方委员会在监管机构的推动下，正在检查该公司过去的簿记操作。该公司也没有向股东进行年终分红。

过去的调查已经发现，东芝在诸如公路电子收费系统、功率表和半导体等业务领域存在簿记不当的问题，可能导致其近几年的获利被虚报近550亿日圆。

该公司表示，目前为止发现的违规行为包括未恰当记录亏损与支出，以及低估原料成本。

调查预计将于7月中旬结束。

东芝股价自4月初披露内部调查后已下挫17%。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

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