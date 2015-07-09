东芝考虑出售资产 其中包括西屋电气部分股权--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京7月9日 - 知情消息人士周四表示，日本工业巨擘东芝(6502.T)正考虑出售包括西屋电气(Westinghouse Electric)部分股权在内的资产。该公司受会计丑闻困扰，料将减记以前的利润。
首先报导此事的日本经济新闻称，东芝计划通过出售获得约2,000亿日圆(17亿美元)资金。
消息人士对路透表示，东芝由于之前的会计违规问题，可能需要将以往利润减记逾1,000亿日圆。(完)
(编译 郑茵 审校 王丽鑫)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。