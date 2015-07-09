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国际财经 | 2015年 7月 9日 星期四 08:49 BJT

东芝考虑出售资产 其中包括西屋电气部分股权--消息

路透东京7月9日 - 知情消息人士周四表示，日本工业巨擘东芝(6502.T)正考虑出售包括西屋电气(Westinghouse Electric)部分股权在内的资产。该公司受会计丑闻困扰，料将减记以前的利润。

首先报导此事的日本经济新闻称，东芝计划通过出售获得约2,000亿日圆(17亿美元)资金。

消息人士对路透表示，东芝由于之前的会计违规问题，可能需要将以往利润减记逾1,000亿日圆。(完)

(编译 郑茵 审校 王丽鑫)

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