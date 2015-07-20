东芝浮报获利达12亿美元 高层知情--调查结果

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透东京7月20日 - 一独立委员会周一在一份报告中表示，东芝(6502.T)在数年时间内浮报营业利润1,518亿日圆(12.2亿美元)，高层涉入这起“制度”会计违规。
东芝向东京证交所申报的摘要报告中，调查小组指出，社长田中久雄及前一任社长、现任副会长佐佐木则夫清楚知道浮报获利及延后申报亏损的问题，公司存在着“避免违背上级意愿”的文化。
浮报的数字大约是东芝初步估计数额的三倍。多位消息人士指出，田中久雄及佐佐木则夫将在未来几个月辞职，多数董事将会被撤换，以为这起日本多年来最严重的公司丑闻负责。
报告指出，会计不当处理可以回溯至2008会计年度，这是刻意为之，审计机构难以察觉。
根据申报文件，该委员会将在周二1000GMT召开记者会。(完)
(编译 张明钧; 审校 母红)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。