东芝浮报获利达12亿美元 高层知情--调查结果

路透东京7月20日 - 一独立委员会周一在一份报告中表示，东芝(6502.T)在数年时间内浮报营业利润1,518亿日圆(12.2亿美元)，高层涉入这起“制度”会计违规。

东芝向东京证交所申报的摘要报告中，调查小组指出，社长田中久雄及前一任社长、现任副会长佐佐木则夫清楚知道浮报获利及延后申报亏损的问题，公司存在着“避免违背上级意愿”的文化。

浮报的数字大约是东芝初步估计数额的三倍。多位消息人士指出，田中久雄及佐佐木则夫将在未来几个月辞职，多数董事将会被撤换，以为这起日本多年来最严重的公司丑闻负责。

报告指出，会计不当处理可以回溯至2008会计年度，这是刻意为之，审计机构难以察觉。

根据申报文件，该委员会将在周二1000GMT召开记者会。(完)

(编译 张明钧; 审校 母红)

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