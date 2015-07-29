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国际财经 | 2015年 7月 29日 星期三 15:30 BJT

受会计丑闻影响 东芝代理社长将减薪90%

路透东京7月29日 - 日本东芝(6502.T)日前爆出会计丑闻后，周三宣布，代理社长室町正志未来两个月的月薪将下调90%，这其中包括之前已宣布的减薪幅度。

东芝称，除了之前已宣布的40%的降薪幅度，还将进一步把室町正志的月薪下调50%。东芝表示，还将下调其他高管薪资，而9月的特别股东会议将考虑采取更多措施。

东芝还称，将聘请更多独立董事，包括律师和会计师。(完)

(编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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