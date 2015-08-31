东芝欲再度推迟公布年报 因发现更多会计错误

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京8月31日 - 日本东芝公司(6502.T)进一步推迟公布其截至3月份的年度财报，此前该公司发现了更多的会计错误。该公司目前在努力为12亿美元的会计丑闻画上句号。
东芝周一表示，新发现的问题包括固定资产的减损支出不准确。该公司表示，计划在9月7日前公布财报，如果政府接受其延期公布请求的话。
此前由于一相针对其过往会计操作的独立调查，东芝将财报的公布时间推迟了约三个月。该项调查发现东芝在过去几年浮报营业利润约12亿美元。(完)
(编译 王洋; 审校 高琦)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。