版本:
中国
国际财经 | 2015年 9月 3日 星期四 11:03 BJT

东芝将公布年度亏损约100亿日圆--读卖新闻

路透东京9月3日 - 日本读卖新闻报导称，随着对东芝(6502.T)不当会计操作的调查推进，该公司最早于本周发布2014/15会计年度业绩时，可能公布净亏约100亿日圆(8,300万美元)。

东芝原本已经预计会公布亏损，此前一项独立调查发现，该公司在过去几年中虚报12亿美元获利。不过读卖新闻引述的这一数字首次表明了该公司的亏损规模。

东芝未立即对报导置评。

东芝于周一第二次推迟发布年度财报，称由于发现新的会计违规问题，但表示将在9月7日之前公布业绩，否则将面临退市风险。

该公司股价周四早盘上涨2.5%，大盘东证股价指数.TOPX涨1.9%。

东芝不当会计操作已经成为2011年以来日本最大的会计丑闻。2011年时，奥林巴斯(7733.T)被发现隐瞒17亿美元投资亏损。

读卖新闻称，如果发现更多违规行为，东芝仍可能无法在9月7日前公布业绩。(完)

(编译 徐文焰；审校 李爽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐