东芝将公布年度亏损约100亿日圆--读卖新闻

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京9月3日 - 日本读卖新闻报导称，随着对东芝(6502.T)不当会计操作的调查推进，该公司最早于本周发布2014/15会计年度业绩时，可能公布净亏约100亿日圆(8,300万美元)。
东芝原本已经预计会公布亏损，此前一项独立调查发现，该公司在过去几年中虚报12亿美元获利。不过读卖新闻引述的这一数字首次表明了该公司的亏损规模。
东芝未立即对报导置评。
东芝于周一第二次推迟发布年度财报，称由于发现新的会计违规问题，但表示将在9月7日之前公布业绩，否则将面临退市风险。
该公司股价周四早盘上涨2.5%，大盘东证股价指数.TOPX涨1.9%。
东芝不当会计操作已经成为2011年以来日本最大的会计丑闻。2011年时，奥林巴斯(7733.T)被发现隐瞒17亿美元投资亏损。
读卖新闻称，如果发现更多违规行为，东芝仍可能无法在9月7日前公布业绩。(完)
(编译 徐文焰；审校 李爽)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。