东芝周三将为旗下医疗部门择定优先买家--消息

路透东京3月8日 - 两位知情人士周一表示，东芝(6502.T)计划周三召开特别高管会议，表明该公司将为其医疗部门择定优先买家。

三名消息人士表示，出价最高的佳能(7751.T)和富士胶片(4901.T)被认为在竞购中领先。

东芝在爆发13亿美元假帐丑闻后，正在设法充实资本，拟出售旗下Toshiba Medical。第二轮竞标在周五结束，将授与优先谈判权。

东芝发言人士不愿对出售过程置评。

一位人士表示，Konica Minolta(4902.T)与欧洲私募股权公司Permira联手，还未退出竞标。

各家公司一直积极竞购该医疗设备生产商，以扩大营收来源。

不过另一位消息人士说，与日本贸易公司三井物产(8031.T)合作竞购的美国KKR & Co(KKR.N)已退出角逐，因为预估售价太高，无法保证投资回报。

上述消息人士要求匿名，因未获得对媒体发言的授权。

自承认2009年以来虚报获利后，东芝一直在进行大规模重组，出售Toshiba Medical是重组计划的一部分。消息人士曾告诉路透，重组成本已迫使东芝向三家大型日资银行申请大约2,000亿日圆(18亿美元)新贷款。

Toshiba Medical生产X射线和磁共振成像系统等诊疗设备，是全球第二大CT扫描仪生产商。该部门截至2015年3月会计年度营收为4,056亿日圆。(完)