东芝将以1.57亿美元收购IHI所持有的3%西屋权益

路透东京2月17日 - 东芝(6502.T)周五表示，将以1.57亿美元收购日本基础建设公司IHI Corp (7013.T)持有的3%美国西屋电气公司(Westinghouse Electric Co LLC)股权。西屋为东芝旗下的核能发电事业。

东芝正试图出售部分或全部的记忆体芯片事业权益，因该公司为了因应西屋数十亿美元的减计而亟需资金。(完)