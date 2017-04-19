INCJ和政策银行考虑与博通联手竞购东芝芯片业务--朝日

路透东京4月19日 - 日本朝日新闻周三表示，日本政府支持的基金--产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行，正考虑与美国芯片厂商博通(Broadcom)(AVGO.O)联合出价竞购东芝(6502.T)旗下半导体业务，此举将让博通一跃在该业务竞购中领先对手。

朝日新闻援引未具名消息人士报导称，这三家买家联手竞购的目的，看来是为了阻止东芝的半导体技术落入中国或韩国的对手囊中。

INCJ会长志贺俊之周二表示，该基金正在关注东芝半导体部门，但没有参加首轮投标竞购。

熟悉此事的消息人士已对路透表示，INCJ可能作为少数合伙人来投资这项业务。此举可以帮助日本政府防止东芝半导体业务被出售给对国家安全构成风险的买家。

由于值非上班时间，INCJ未立即回覆置评请求。

记者未能立即联系到博通的媒体代表就朝日的报导置评。日本政策投资银行的发言人也不予置评。

东芝出售芯片业务，以支应旗下美国核电业务西屋电气数以十亿美元计的资产减记费用。西屋电气上月在美国申请破产保护。

据消息人士说，博通与合作伙伴私募股权投资公司Silver Lake Partners LP在对东芝芯片业务的首轮投标中出价最高，为2.5万亿(兆)日圆(230亿美元)，台湾鸿海精密(2317.TW)的出价为2万亿日圆。

其他竞购者还有韩国的SK海力士(000660.KS)和美国芯片生产商西部数据(WDC.O)。西部数据与东芝芯片部门在日本有一家合资公司。(完)