东芝会计违规调查将扩及电视、电脑及晶片部门

路透东京5月22日 - 日本东芝(6502.T)周五表示，将对电视、电脑及晶片部门的会计行为展开调查，对导致近年来获利至少高估4.15亿美元的违规行为的调查扩大范围。

除了对基建及建筑工程相关会计问题进行内部调查以外，东芝上周并设立一个第三方委员会，在一名前任检察官带领下进行独立调查。

在发现部份基建项目成本及建筑工程存在不实会计报告问题后，东京曾经表示2014年3月止三年营业利润可能至少调降500亿日圆(4.15亿美元)。

东芝自4月初揭露最新的丑闻案后，股价已惨跌约20%。在周五发表声明后，公司股价转而上扬，目前在东京证交所上升0.7%，表现优于在平盘附近游走的东证股价指数.TOPX。

东芝在不到两年内的第二起会计调查，迫使公司不得不延后发布3月止财年的获利报告。东芝周五表示，计画在调查完成后尽快发布财报。(完)

(编译 龚芳; 审校 张涛)

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