东芝可能裁员逾1000人--日经

路透东京12月10日 - 日本经济新闻周四报导，日本综合企业--东芝(6502.T)可能裁减逾1,000个就业岗位，因该公司全面检视表现疲弱的业务，包括即将出售印尼电视机工厂。

东芝的业务遍及家用电器乃至核能，该公司考虑重组业务，以走出13亿美元会计丑闻的阴影。

日经新闻称，东芝在与台湾、中国大陆和其他地区的电子产品制造商就出售其印尼电视机工厂进行最后阶段的协商，并称该工厂可能价值数十亿日圆。

东芝在一份声明中说，尚未作出任何决定，包括出售印尼电视机工厂在内。

东芝股价早盘上涨逾1%，表现好于下跌的大盘。

东芝会长兼代理社长室町正志曾表示，该公司可能在表现欠佳的家电、电视和个人电脑(PC)业务领域裁员。(完)