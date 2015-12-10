东芝可能裁员逾1000人--日经

全球银行业已开始将迁移计划付诸实施 以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
路透东京12月10日 - 日本经济新闻周四报导，日本综合企业--东芝(6502.T)可能裁减逾1,000个就业岗位，因该公司全面检视表现疲弱的业务，包括即将出售印尼电视机工厂。
东芝的业务遍及家用电器乃至核能，该公司考虑重组业务，以走出13亿美元会计丑闻的阴影。
日经新闻称，东芝在与台湾、中国大陆和其他地区的电子产品制造商就出售其印尼电视机工厂进行最后阶段的协商，并称该工厂可能价值数十亿日圆。
东芝在一份声明中说，尚未作出任何决定，包括出售印尼电视机工厂在内。
东芝股价早盘上涨逾1%，表现好于下跌的大盘。
东芝会长兼代理社长室町正志曾表示，该公司可能在表现欠佳的家电、电视和个人电脑(PC)业务领域裁员。(完)
(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
“尽管美元融资成本仍处于高位，我认为目前没有出现特殊问题...但未来有各种事件，因此我们将密切关注日本银行业者的流动性状况，”中曾宏对记者说。
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。