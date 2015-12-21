东芝宣布PC和电视业务裁员 预计本财年将录得净亏损

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透东京12月21日 - 日本东芝(6502.T)周一称，将在消费电子产品业务领域裁撤约6,800个职位，实现精简瘦身，将业务重心聚焦芯片(晶片)和核能源方面。此前该公司爆发了规模达13亿美元的会计丑闻。
该公司称，还将出售在印尼的电视机生产厂。
东芝称，受到包括出售印尼电视机生产厂在内的重组成本拖累，预计截至明年3月的本财年将录得约5,500亿日圆(45.3亿美元)的净亏损。(完)
(编译 刘秀红；审校 于春红)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。