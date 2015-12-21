东芝宣布PC和电视业务裁员 预计本财年将录得净亏损

路透东京12月21日 - 日本东芝(6502.T)周一称，将在消费电子产品业务领域裁撤约6,800个职位，实现精简瘦身，将业务重心聚焦芯片(晶片)和核能源方面。此前该公司爆发了规模达13亿美元的会计丑闻。

该公司称，还将出售在印尼的电视机生产厂。

东芝称，受到包括出售印尼电视机生产厂在内的重组成本拖累，预计截至明年3月的本财年将录得约5,500亿日圆(45.3亿美元)的净亏损。(完)