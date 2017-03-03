独家：东芝准备出脱Landis+Gyr业务 作价20亿美元--消息

路透法兰克福/柏林/苏黎世3月2日 - 三名知情人士表示，东芝(6502.T)准备剥离智能电表集团Landis+Gyr业务，希望在上月大幅减记美国核电业务后套现20亿美元。

他们补充道，东芝已聘请瑞银(UBSG.S)研究该项资产可能的出售或股票首次公开发行(IPO)事宜，最快可能在欧洲夏季过后展开。

东芝驻欧洲一发言人士及瑞银均未予置评。

智能电表制造商早已出现一波整并风潮，单单德国就有三家主要制造商待价而沽。

Landis+Gyr有超过逾5,700名员工，分布在全球逾30个国家。上周该公司表示本财年营收将成长将近5%至16.4亿美元，并称“不受东芝问题的影响。”东芝持有Landis+Gyr的60%股份。

东芝上月宣布旗下美国核电事业将减记63亿美元，股东权益由此将丧失殆尽，导致其必须寻求撤资来为财务问题制造缓冲。

一位消息人士说，预计东芝或将接触股权收购公司为Landis+Gyr找寻买家，对象包括CVC、Cinven、Advent、KKR (KKR.N)、黑石集团(Blackstone)(BX.N)、Onex(ONEX.TO)和Clayton, Dubilier & Rice。消息人士还说，工业集团公司料将不会入列。

东芝在2011年与产业革新机构(INCJ)联手以23亿美元收购Landis+Gyr，INCJ持有40%股权。

两位消息人士说，东芝对Landis+Gyr估值为后者未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的10-11倍。去年美国水科技公司Xylem (XYL.N)收购Sensus USA Inc的价格则为EBITDA的10.7倍。(完)