独家：东芝准备出脱Landis+Gyr业务 作价20亿美元--消息

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透法兰克福/柏林/苏黎世3月2日 - 三名知情人士表示，东芝(6502.T)准备剥离智能电表集团Landis+Gyr业务，希望在上月大幅减记美国核电业务后套现20亿美元。
他们补充道，东芝已聘请瑞银(UBSG.S)研究该项资产可能的出售或股票首次公开发行(IPO)事宜，最快可能在欧洲夏季过后展开。
东芝驻欧洲一发言人士及瑞银均未予置评。
智能电表制造商早已出现一波整并风潮，单单德国就有三家主要制造商待价而沽。
Landis+Gyr有超过逾5,700名员工，分布在全球逾30个国家。上周该公司表示本财年营收将成长将近5%至16.4亿美元，并称“不受东芝问题的影响。”东芝持有Landis+Gyr的60%股份。
东芝上月宣布旗下美国核电事业将减记63亿美元，股东权益由此将丧失殆尽，导致其必须寻求撤资来为财务问题制造缓冲。
一位消息人士说，预计东芝或将接触股权收购公司为Landis+Gyr找寻买家，对象包括CVC、Cinven、Advent、KKR (KKR.N)、黑石集团(Blackstone)(BX.N)、Onex(ONEX.TO)和Clayton, Dubilier & Rice。消息人士还说，工业集团公司料将不会入列。
东芝在2011年与产业革新机构(INCJ)联手以23亿美元收购Landis+Gyr，INCJ持有40%股权。
两位消息人士说，东芝对Landis+Gyr估值为后者未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的10-11倍。去年美国水科技公司Xylem (XYL.N)收购Sensus USA Inc的价格则为EBITDA的10.7倍。(完)
(编译 龚芳/李婷仪 审校 杜明霞/戴素萍)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”