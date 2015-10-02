东芝或对电视和PC部门裁员 寻找核业务合作伙伴--CEO

* 13亿美元会计丑闻后，东芝计划重组

* 执行长称考虑在核业务引入合作伙伴

路透东京10月1日 - 东芝(6502.T)会长兼代理社长室町正志周四称，或在表现不佳的家电、电视和个人电脑业务进行裁员，并且寻找核业务合作伙伴，以在13亿美元会计丑闻后对公司进行彻底整改。

“最近的会计问题，可能是我们部分业务失去盈利能力所致。我们必须赶紧对这些业务采取行动，”室町正志在一次记者圆桌会议上称。

整改计划中，东芝推出新的管理团队，周三获得股东批准。

室町正志称，重组举措可能暂时有损公司的资本基础，与日立(6501.T)等对手相比，该公司的资本基础已经相对薄弱。东芝列在东京证交所观察名单中，基本上已无法通过发股发债进行融资。

町正志称，若有必要，将以银行贷款来资助重整事务。

他说，东芝的核电业务可能需要一个伙伴；该业务一直是投资人最为关切的部分。

他称，“日本核电业务环境艰困，我们需要解决多重问题才能符合美国监管法规。”

东芝持有美国核电事业Westinghouse Electric的87%股权。分析师长期以来多揣测，与这部分股权相关的资产及商誉价值一直被高估了，不过该公司坚称至少目前不需要减计。

在核电行业热潮高峰时，东芝2006年以54亿美元买下Westinghouse的多数股权。但在福岛核灾及美国页岩油兴盛后，核电魅力已然下滑。(完)