东芝或对电视和PC部门裁员 寻找核业务合作伙伴--CEO

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
* 13亿美元会计丑闻后，东芝计划重组
* 执行长称考虑在核业务引入合作伙伴
路透东京10月1日 - 东芝(6502.T)会长兼代理社长室町正志周四称，或在表现不佳的家电、电视和个人电脑业务进行裁员，并且寻找核业务合作伙伴，以在13亿美元会计丑闻后对公司进行彻底整改。
“最近的会计问题，可能是我们部分业务失去盈利能力所致。我们必须赶紧对这些业务采取行动，”室町正志在一次记者圆桌会议上称。
整改计划中，东芝推出新的管理团队，周三获得股东批准。
室町正志称，重组举措可能暂时有损公司的资本基础，与日立(6501.T)等对手相比，该公司的资本基础已经相对薄弱。东芝列在东京证交所观察名单中，基本上已无法通过发股发债进行融资。
町正志称，若有必要，将以银行贷款来资助重整事务。
他说，东芝的核电业务可能需要一个伙伴；该业务一直是投资人最为关切的部分。
他称，“日本核电业务环境艰困，我们需要解决多重问题才能符合美国监管法规。”
东芝持有美国核电事业Westinghouse Electric的87%股权。分析师长期以来多揣测，与这部分股权相关的资产及商誉价值一直被高估了，不过该公司坚称至少目前不需要减计。
在核电行业热潮高峰时，东芝2006年以54亿美元买下Westinghouse的多数股权。但在福岛核灾及美国页岩油兴盛后，核电魅力已然下滑。(完)
(编译/审校 王丽鑫/张明钧/张涛)
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