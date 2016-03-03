东芝寻求约18亿美元新贷款用于重组--消息（更新版）

2015年11月26日东京街头拍到的一名男子走过东芝广告牌的图片。 REUTERS/Toru Hanai

(新增细节)

路透东京3月3日 - 直接了解情况的消息人士周四表示，东芝正在向三家日资银行申请大约18亿美元新贷款，为爆发会计丑闻后的重组行动提供资金。

消息人士称，东芝争取由三井住友银行、瑞穗银行和三井住友信托银行提供大约2,000亿日圆(17.6亿美元)贷款。消息人士未获授权公开谈论此事。

消息人士称，这些银行愿意放贷，但数额需视谈判情况而定。

这些资金对于东芝的存亡至关重要，东芝是一家大型联合企业，业务从烤面包机到核反应堆涵盖广泛。但不佳的业务表现被多年的会计造假所掩盖，目前东芝正在精简过度扩张的业务范围。

该消息首先由日本经济新闻报导，提振东芝股价早盘最高上涨10.5%，表现优于上涨约0.5%的大盘。

东芝一位管理人士证实该公司在与主要债权人洽商额外贷款问题，但金额和条款尚未确定。

该公司在9月获得一笔4,000亿日圆的信用额度。穆迪已将该公司债信评级调降至垃圾级。

三家银行的官员拒绝置评。

东芝从2009年左右起夸大利润的会计丑闻爆出后，该公司社长室町正志已承诺加速重组。

公司已经宣布裁员逾10,000人，并计划重整芯片业务，出售亏损的笔记本电脑和家电业务。

知情消息人士本周对路透表示，为了筹集更多现金，东芝计划出售整个医疗设备部门，而不只是出售Toshiba Medical Systems Corp的部分股权。

其中一位消息人士称，由于医疗业务需求强劲，且具有高增长前景，该交易额可能高达6,500亿日圆，给东芝带来亟需的财务支援。(完)