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国际财经 | 2015年 12月 21日 星期一 07:03 BJT

东芝料预测本财年出现逾5000亿日圆创纪录净损--日经

路透东京12月19日 - 日本经济新闻的网页周六指出，东芝(6502.T)料预测受重组成本影响，公司在3月止的会计年度将录得创纪录的逾5,000亿日圆(41.3亿美元)的净亏损。

东芝今年爆出追溯至2008财年的几年浮报了13亿美元获利。该公司目前正处于重整的阵痛期。

日经报导称，东芝计划削减消费电子业务人力之际，预计将报告2,000亿日圆重组成本。东芝还将旗下图像传感器业务出售给索尼(6758.T)。

日经报导指出，东芝还料预估同期出现逾2,000亿日圆营业亏损，上一年度为营业获利1,704亿日圆。

目前未能立即联络到东芝发言人对报导置评。(完)

(编译 张若琪 审校 许娜)

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