东芝料预测本财年出现逾5000亿日圆创纪录净损--日经

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透东京12月19日 - 日本经济新闻的网页周六指出，东芝(6502.T)料预测受重组成本影响，公司在3月止的会计年度将录得创纪录的逾5,000亿日圆(41.3亿美元)的净亏损。
东芝今年爆出追溯至2008财年的几年浮报了13亿美元获利。该公司目前正处于重整的阵痛期。
日经报导称，东芝计划削减消费电子业务人力之际，预计将报告2,000亿日圆重组成本。东芝还将旗下图像传感器业务出售给索尼(6758.T)。
日经报导指出，东芝还料预估同期出现逾2,000亿日圆营业亏损，上一年度为营业获利1,704亿日圆。
目前未能立即联络到东芝发言人对报导置评。(完)
(编译 张若琪 审校 许娜)
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路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。