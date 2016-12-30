分析：美国核业务可能导致巨额减记 东芝缺乏填补缺口捷径

2015年9月资料图，东京街头的行人经过一家电器零售店外面的东芝企业标识。 REUTERS/Toru Hanai

路透东京12月29日 - 面对可能吞噬其股东权益的数十亿美元资产减记，日本东芝(6502.T)没有多少可用对策：正在烧钱，不能发行股票，容易出手的资产极少。

仍在努力摆脱2015年曝出的13亿美元会计丑闻影响的东芝，本周再度让投资者和往来银行感到沮丧。稍早东芝宣布，由于去年刚刚买进的美国核电业务成本超支，目前可能面临巨额减记。

东芝表示，几周以后才能给出最终数值，但潜在的资产减计将迫使东芝急于堵上财务缺口，并在记忆体芯片产业保持巨额投资。据一名接近东芝的消息人士，预计资产减计可能高达5,000亿日圆(43亿美元)。记忆体芯片业务在东芝的营业利润中占有很大比例。

截至9月末，代表累计储备的股东权益为3,632亿日圆，只占总资产的7.5%。

去年的丑闻之后，证交所对东芝实施一些限制，因此该公司无法通过发股筹资。一名消息人士称，东芝在考虑发行约3,000亿日圆的股票，但这些限制近期不大可能取消。

私募筹资可能是个选择，但金融消息人士和投资者称，东芝可能被迫出售更多资产和股票，几个月前该公司出售了两个最容易出售的业务：家电和医疗器械。

“东芝眼下的问题是烧钱的速度值得警惕...”Starfort Investment Holdings董事长Ken Courtis称。

“我认为，除了出售一系列非核心资产外别无选择。”

东芝亏损的个人电脑和电视业务不好出售，很多交叉持股则不大可能换来足够资金。

“东芝手上并没有太多的可出售资产，”标准普尔分析师Hiroki Shibata在东芝评级被降之后说道。

“东芝基本已售出了标价较高、或可轻易出手的资产。很难通过资产出售来获得大笔资金。”

一名半导体行业的消息人士称，东芝或将重启将一部分记忆体晶片(存储器芯片)业务上市的计划，该业务虽获利较高，但再投资也需要大量资金。

“东芝或将需通过首次公开发行(IPO)出售30-40%的NAND业务，以获得足够资金，”该消息人士说道，并称中国强势进入NAND闪存芯片领域，可能也为此提供了合理时机。

东芝已表示会考虑“重新定位”其核业务，并已暗示或将减持87%的股权。去年东芝曾将核业务定为核心业务。

东芝曾称将考虑一项资本策略，但未给出细节。

**现金缺口**

目前来看，债权银行料将着手应对流动性缺口问题，押注东芝成长中的芯片业务--不过他们被这个消息打了个措手不及，对接连不断的公司治理和信息披露问题表示出担心。

两位银行业消息人士说，消息公布前一天，一些银行家还参加了东芝的工厂现场参观。那天晚上他们被告知减记的消息。

两天后，包括社长纲川智在内的东芝高管寻求帮助。

“对于这件事，纲川智社长如何开始了解以及了解到什么程度，我们实在需要一个合理的解释，”一家东芝往来银行的高管说。

“交易一年前就敲定了，相关情况现在才爆出来，这简直就是挑战常识。”

就在上个月，东芝还上修年度获利预估，归因于NAND闪存存储器芯片(记忆体晶片)需求强劲。

银行家和分析师表示，最近这场震动应至少会促使东芝解决长期以来令人头痛的问题，包括差劲的信息披露和公司治理，并有可能促使公司出脱一些交叉持股。

东芝一位股东估计，所有交叉持股的账面价值约为32亿美元，根据以往经验，该公司可获得的资金或许能比这更多一些。

出售选项包括对Toshiba Plant Systems and Services(1983.T)和Toshiba Tec(6588.T)约50%的持股，根据汤森路透数据，这两部分股权按当前市场价格计算，市值均在6.70亿美元左右。

“如果公司要生存下去，需要经历一次‘打碎重建’的过程，”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。

“目前，即便银行肯帮忙，也像是把钱丢到水里。”(完)