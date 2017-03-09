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国际财经 | 2017年 3月 9日 星期四 09:07 BJT

鸿海接洽SK海力士 寻求联合竞购东芝芯片业务--日经

路透3月9日 - 日经新闻引述消息人士报导称，全球最大代工电子产品生产商--台湾鸿海(2317.TW)已经接洽韩国芯片(晶片)生产商SK海力士(000660.KS)，寻求联合竞购日本东芝(6502.T)旗下存储器芯片(记忆体晶片)业务。

东芝是全球第二大NAND芯片制造商，仅次于韩国三星电子(005930.KS)。东芝正在考虑出售芯片业务多数或全部股权，以填补因美国核电业务减记63亿美元所留下的窟窿。

鸿海上周表示，“很有信心”能够买入东芝的芯片业务。

日经新闻报导称，SK海力士的控股公司--SK集团的一位高管暗示，鸿海确实接洽了该公司。

东芝、鸿海和SK海力士尚未回复置评请求。(完)

(编译 杜明霞)

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