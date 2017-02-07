东芝希望基金、而非同业购买其闪存业务股份--消息

花旗续为全球最大外汇交易商 但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝(6502.T)希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology)(MU.O)等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。
东芝需要在3月底之前筹集资金，以弥补美国核业务资产高达数十亿美元的减记。直接了解东芝计划的消息人士透露，东芝可能没有足够的时间，与另一家芯片生产商完成出售交易。
另外两名消息人士对路透说，美光、SK海力士(000660.KS)和东芝目前的记忆体业务伙伴西部数据(WD)(WDC.O)都提交了初步报价，想要购买东芝的快闪业务股份。东芝称此次出售的NAND闪存业务部门股份不到20%。
消息人士称，全球最大的闪存芯片生产商三星电子(005930.KS)并未提出收购报价。由于未被授权对媒体讲话，消息人士要求匿名。
SK海力士和贝恩资本未予置评。东芝称不会对出售过程中的具体细节发表评论。未能立即联系到美光置评。
一位消息人士表示，一旦财务危机过去，东芝最终可能寻求其他芯片生产商的投资。(完)
(编译 杜明霞；审校 王颖)
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