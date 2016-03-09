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亚洲 | 2016年 3月 9日 星期三 15:04 BJT

企业并购：佳能将以62亿美元收购东芝的医疗设备部门--日经新闻

路透东京3月9日 - 日本经济新闻周三报导，佳能 将以7,000亿日圆(62亿美元)收购东芝 的医疗设备部门，在激烈的竞购中击败对手富士胶片 。

东芝一直受到13亿美元会计丑闻的困扰，拟出售Toshiba Medical Systems Corp为公司重组筹资。此次出售吸引了不少买家，包括日本具有医疗设备业务的影像公司。

Toshiba Medical是全球最大的CT扫描设备生产商，并生产X光扫描和核磁共振成像设备。上个财年该部门营收为4,056亿日圆。

东芝稍晚将发表声明。(完)

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