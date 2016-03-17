东芝同意将白色家电业务多数股权售予美的集团

瑞士信贷以53亿美元就RMBS销售案与美国司法部正式和解
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。
路透东京3月17日 - 东芝(6502.T)周四称，已同意将旗下白色家电业务多数股权售予中国美的集团(000333.SZ)。
东芝称计划在本月底敲定此项交易，目前两家公司正在商讨细节。
继去年曝出可追溯至2009年的虚报获利丑闻后，东芝正努力整改旗下业务。
东芝旗下白色家电业务的2014财年销售额为2,250亿日元(20.1亿美元)。据Euromonitor数据，美的集团为全球第二大白色家电制造商。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透纽约1月18日 - 瑞士信贷 已同意以53亿美元的代价，正式与美国司法部就2008年金融危机之前在住房抵押贷款支持证券(RMBS)销售中误导投资者一案达成和解。
路透1月18日 - 美国政府周三对摩根大通(JP Morgan Chase) 提出诉讼，指称该银行涉及对女性的支薪歧视。
路透伦敦1月19日 - 周四公布的调查显示，监管打击并未能阻止并购交易消息在正式公布前泄露，表明未经授权披露信息所带来的潜在好处大于风险。