东芝同意将白色家电业务多数股权售予美的集团

路透东京3月17日 - 东芝(6502.T)周四称，已同意将旗下白色家电业务多数股权售予中国美的集团(000333.SZ)。

东芝称计划在本月底敲定此项交易，目前两家公司正在商讨细节。

继去年曝出可追溯至2009年的虚报获利丑闻后，东芝正努力整改旗下业务。

东芝旗下白色家电业务的2014财年销售额为2,250亿日元(20.1亿美元)。据Euromonitor数据，美的集团为全球第二大白色家电制造商。(完)