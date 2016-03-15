东芝就出售白色家电业务与中国美的集团进行协商--日经

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透3月14日 - 日本经济新闻周一报导，东芝(6502.T)就出售白色家电业务给中国美的集团(000333.SZ)进入最后阶段的磋商。
日经新闻称，该交易金额预计达数百亿日圆。
本月稍早，在经历一番激烈竞标后，东芝授予佳能洽购其医疗设备部门的独家谈判权，有报导称佳能的收购报价超过60亿美元。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。