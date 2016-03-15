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国际财经 | 2016年 3月 15日 星期二 08:34 BJT

东芝就出售白色家电业务与中国美的集团进行协商--日经

路透3月14日 - 日本经济新闻周一报导，东芝(6502.T)就出售白色家电业务给中国美的集团(000333.SZ)进入最后阶段的磋商。

日经新闻称，该交易金额预计达数百亿日圆。

本月稍早，在经历一番激烈竞标后，东芝授予佳能洽购其医疗设备部门的独家谈判权，有报导称佳能的收购报价超过60亿美元。(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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