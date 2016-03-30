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国际财经 | 2016年 3月 30日 星期三 16:04 BJT

东芝出售白色家电业务 将在4-6月计入8亿美元获利

路透东京3月30日 - 日本东芝(6502.T)周三表示，由于将旗下白色家电事业出售给中国美的集团(000333.SZ)，东芝4-6月财年第一季将计入一笔900亿日圆(8.017亿美元)税前获利。

东芝表示，已与美的集团达成协议，以大约537亿日圆出售白色家电部门的80.1%权益。

东芝称，出售所得的获利高于交易价格，是因为获利反映出白色家电部门的债务将由公司资产负债表移除。(完)

(编译 蔡美珍；审校 高琦)

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