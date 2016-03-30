东芝出售白色家电业务 将在4-6月计入8亿美元获利

达沃斯论坛：全球药企将投资5000万美元 在贫困国家对抗癌症等痼疾
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透东京3月30日 - 日本东芝(6502.T)周三表示，由于将旗下白色家电事业出售给中国美的集团(000333.SZ)，东芝4-6月财年第一季将计入一笔900亿日圆(8.017亿美元)税前获利。
东芝表示，已与美的集团达成协议，以大约537亿日圆出售白色家电部门的80.1%权益。
东芝称，出售所得的获利高于交易价格，是因为获利反映出白色家电部门的债务将由公司资产负债表移除。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
路透达沃斯1月18日 - 继二十年前开始在非洲采取应对艾滋病的行动后，全球制药商周三表示，未来三年将投资5,000万美元，用于在贫困国家对抗癌症和其他非传染性疾病。
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。