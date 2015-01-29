东芝将退出北美电视市场 考虑在其它地区采取类似举措

路透东京1月29日 - 日本东芝(6502.T)称将停止在北美的电视生产和销售业务，并考虑在其它国家也做类似的退出。这是在电视机市场价格竞争加剧的背景下，东芝采取的最新市场退出举措。

东芝周四表示，将把北美电视业务授权给台湾仁宝电脑(2324.TW)，并在洽商在其它市场出售其电视品牌。

东芝称已经努力降低成本并开发了利润率较高的大屏幕电视，但“全球市场放缓并且价格竞争仍旧激烈。”(完)

(编译 王洋; 审校 于春红)

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