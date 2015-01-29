东芝将退出北美电视市场 考虑在其它地区采取类似举措

美联储今年应再加息三次并且开始缩减资产负债表--波士顿联储总裁
路透5月10日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
路透东京1月29日 - 日本东芝(6502.T)称将停止在北美的电视生产和销售业务，并考虑在其它国家也做类似的退出。这是在电视机市场价格竞争加剧的背景下，东芝采取的最新市场退出举措。
东芝周四表示，将把北美电视业务授权给台湾仁宝电脑(2324.TW)，并在洽商在其它市场出售其电视品牌。
东芝称已经努力降低成本并开发了利润率较高的大屏幕电视，但“全球市场放缓并且价格竞争仍旧激烈。”(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
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