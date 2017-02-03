焦点：消息人士称东芝不再领衔英国及印度核电项目

路透伦敦/东京2月3日 - 直接了解事况的消息人士表示，关于英国和印度兴建核电厂的计划，东芝(6502.T)打算不再扮演领军角色，显示该公司在面临数十亿美元资产减记之际先行撤退。

消息人士称，此举将导致东芝的美国西屋（Westinghouse）业务范围缩减集中至核反应堆及服务，而不参与核电厂的土木工程或相关建设工作。

不过这让人对英国多个淘汰老旧核反应堆的计划打上问号，也让印度至今规模最大核电项目的未来蒙上阴影。

东芝2006年收购西屋，成为核电行业的最大企业之一。2006年是核电行业短暂繁荣期的最高点。2011年的福岛核灾难令该行业倍受打击，东芝也在困境中越陷越深，首先是2015年曝出会计丑闻，现在又遇到了美国项目成本超支问题。

熟悉此事的消息人士说，美国业务的减记规模可能约为60亿美元，将令集团的股东权益消失殆尽。东芝将在2月14日发布财报时公布美国业务减记情况的细节。

NuGen是由东芝牵头与法国公用事业公司Engie (ENGIE.PA)组建的合资公司，该公司计划在英国坎布里亚郡海岸的Moorside建设三座AP1000核反应堆。这三座核反应堆由东芝旗下的西屋设计。

但上述消息人士说，这一规模为150-200亿美元的投资现在成了东芝不可能帮忙承担下来，并称东芝尚未通知英国政府。

两名消息人士称，Engie也打算退出NuGen，因新任执行长Isabelle Kocher不打算投资于新的核项目。Engie拒绝置评。

这可能导致英国寻求新的支持者。

“一定要财力雄厚的人出面。英国面临的实质问题是，这应该有多大程度上属于民间事务，”一名资深顾问表示。

一名消息人士称，东芝正考虑全面退出NuGen项目，但要等到记忆体芯片业务出售完毕之后才会做出明确决定；东芝目前持有该项目60%股权。东芝在上月宣布出售芯片事业，但到周五才开始推动。

三名熟知内情人士全都不愿具名，因为他们没有取得向媒体发言的授权。

一名东芝发言人表示，正在检讨所有日本以外核电业务。“现阶段还未做出任何决定，包括对Moorside核计划的冲击等等。”

NuGen不予置评。

**退出印度**

西屋也在与印度核电公司洽谈建设六座AP1000核电站的合约，该项目得到了印度总理莫迪和美国前总统奥巴马的大力支持。

三位消息人士称，这个项目现在已几乎泡汤。

“印度政府乐于只有一位合作伙伴，但这无法继续下去，”第一位消息人士说道，并称或者是印度民间工程企业，或者是海外的，可能是美国的企业集团，需要参与谈判、监理及最终给项目提供融资。

消息人士称，西屋可能转而只是提供核电设备。

印度国有核电部门的代表和外务部门未立即就置评请求予以回复。（完）