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国际财经 | 2014年 1月 13日 星期一 12:19 BJT

东芝将购入英国核能公司NuGen约10%的股权--日经新闻

路透东京1月13日 - 日本经济新闻周一未引述消息人士报导称，东芝(6502.T)要从法国燃气苏伊士集团(GDF Suez)GSZ.PA手中购入英国核能公司NuGen约10%的股权，从而令东芝对后者的持股比例达到60%左右，整个交易磋商已经进入最后阶段。

日经新闻称，东芝计划出价约30亿日圆（2,900万美元）购买这笔股权。GDF Suez拥有50%的NuGen股权。

由于日本今日逢公共假期，无法立即联系到东芝对此事置评。

东芝社长暨执行长(CEO)田中久雄上个月底曾表示，东芝一直寻求获得NuGen的多数股权，以确保旗下公司向NuGen供应三个核反应堆的140亿美元交易。（完）

(编译 高琦 审校 张若琪)

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