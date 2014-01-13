东芝将购入英国核能公司NuGen约10%的股权--日经新闻

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
路透东京1月13日 - 日本经济新闻周一未引述消息人士报导称，东芝(6502.T)要从法国燃气苏伊士集团(GDF Suez)GSZ.PA手中购入英国核能公司NuGen约10%的股权，从而令东芝对后者的持股比例达到60%左右，整个交易磋商已经进入最后阶段。
日经新闻称，东芝计划出价约30亿日圆（2,900万美元）购买这笔股权。GDF Suez拥有50%的NuGen股权。
由于日本今日逢公共假期，无法立即联系到东芝对此事置评。
东芝社长暨执行长(CEO)田中久雄上个月底曾表示，东芝一直寻求获得NuGen的多数股权，以确保旗下公司向NuGen供应三个核反应堆的140亿美元交易。（完）
(编译 高琦 审校 张若琪)
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